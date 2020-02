Sensationelt syn: Næbhval strandet for første gang i Danmark

Det var et yderst sjældent syn, der mødte strandgæster ved Rømø omkring middagstid fredag. En næbhval af arten småhovedet hval lå strandet ved Lakolk.

- Det er første gang, at vi ser en hval af denne art i Danmark. Så det er vildt sjældent, siger Charlotte Thøstesen, der er biolog ved Fiskeri- og Søfartsmuseet, til TV SYD.

Næbhvaler er én af de familer af tandhvaler, som man ved mindst om her i Danmark. Det er hvaler, som man sjældent ser i danske farevande. Og denne art, der på latin hedder Ziphius cavirostris, er aldrig blevet observeret før i Danmark. Derfor bliver det ifølge biologen også interessant at se, hvad obduktionen af hvalen viser.

- Jeg synes, det er enormt spændende. Især fordi det er en hval, vi generelt ikke ved så meget om, fortæller Charlotte Thøstesen.

Næbhvalen, der fredag strandede, er godt seks meter og vejer cirka to tons. Foto: Fiskeri- og Søfartsmuseet

Hvad viser hvalen?

Den strandede småhovedet hval er målt til at være omkring seks meter, hvilket betyder, at det er et voksent individ. Hvalens tilstand var overraskende god, da den strandede, hvilket kommer til at betyde meget for obduktionen og dissektionen.

- Jo mere frisk hvalen er, desto flere informationer kan vi få ud af hvalen, når vi obducerer den, fortæller biologen.

Næbhvalen er nu transporteret til Fiskeri- og Søfartsmuseet, hvor den skal ligge weekenden over. På mandag skal obduktionen foregå, hvor fagfolk fra hele landet vil deltage.