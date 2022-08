Sidste weekend med livreddere – her er deres råd til en sikker strandtur

- Nogle mennesker glemmer simpelthen at drikke og søge skygge, så de kan blive dårlige i varmen. Det hjælper vi også med. De får typisk en våd klud om halsen, så de afkøles, samt lidt juice at drikke. Det hjælper nemlig på ubehaget at få sukkerholdig væske, fortæller han, og kommer med en opfordring:

- Husk rigeligt med væske, undgå solen i de hedeste timer, og så er det en god ide at afkøle sig med en dukkert i havet.

På de gode, varme dage oplever Julia Lisakowski også, at livredderne er nødt til at hjælpe med en del eftersøgninger.



Eftersøgninger af børn og voksne

- Et af vores fem baderåd er, at folk aldrig må slippe børnene af syne. Det er så vigtigt. Med så mange mennesker og biler på stranden, så kan voksne og børn hurtigt blive væk fra hinanden i vrimlen. Her er vi også behjælpelige med at genforene folk, fortæller hun.

Det kan ifølge Julie ske flere gange om dagen, at de skal lede efter børn, der er blevet væk fra deres forældre.

- Alt efter situationen griber vi det lidt forskelligt an. Men normalt går vi op i tårnet med den voksne eller barnet og ser ud i området, hvor de har opholdt sig, og om de ikke kan spotte, dem, de mangler. Vi har også en bil, vi kan køre ud og lede i og vi har en megafon, som vi kan råbe i. Og så kan vi også sætte en eftersøgningskæde i gang, hvor folk på stranden hjælper med til at lede. Normalt virker det fint på den måde, fortæller Julie, der understreger hvor vigtigt det er, at folk holder øje med hinanden.

Pas på fralandsvind ved Vestkysten

Selvom havet ikke umiddelbart volder problemer på dage som disse, så kan den varslede fralandsvind ved Vestkysten godt udfordre de badende.

- Vi holder meget øje med folk, der leger med badedyr eller ligger og køler på vandet på en luftmadras. De kan lynhurtigt drive langt ud på havet og komme i en situation, hvor de får brug for hjælp, fortæller Julie.