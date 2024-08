Skærbæks borgere mødte talstærkt frem til dialog om asylcenter

Af Thomas Havely Udgivet 14. aug

Efter 14 lange dage i uvished har Anne Roslev Vibe fra Haderslev nu fået at vide, at hun kan fortsætte sin lærergerning som voksenunderviser for IBC. Men hun er ked af, at VUC Syds konkurs koster 30 gode kolleger jobbet.

64 VUC Syd-medarbejdere var i dag indkaldt til møde hos IBC (International Business College) i Aabenraa. Tirsdag aften fik de alle at vide, at de kan fortsætte deres arbejde for IBC, som har overtaget ledelsen efter det konkursramte VUC Syd.

Alligevel var stemningen alt andet end let hos lærer Anne Roslev Vibe. - Jeg vil ikke sige, det har været en god dag, for der er også en del af mine kollegaer, som ikke er kommet med videre på IBC. Det er jo sørgmodigt, siger underviseren.

30 af hendes kolleger er nemlig blevet orienteret om, at de har mistet deres arbejde efter konkursen. Ifølge IBCs direktør, Jens Gamauf Madsen, var det ikke muligt at komme udenom afskedigelser. - Det er jo en træls opgave at løse. Men det er også en opgave, vi løser, fordi vi skal, og fordi vi skal lave en skole, som også er her næste år og næste år igen. Og det kræver, at de indtægter, vi har, passer til de udgifter, vi har, siger direktøren for IBC. Katastrofalt Det nu hedengangne VUC SYD har undervist omkring 2.800 kursister hvert år fordelt i Haderslev, Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Men 1. august indgav ledelsen fra VUC Syd konkursbegæring efter i flere år at have kæmpet med en stor gæld. Det har kombineret med et faldende antal kursister ført til konkursen.

1. august indgav ledelsen fra VUC Syd konkursbegæring. Foto: Grafik: TV SYD, Michael Nielsen

Og skuffelsen over, at gode kollegaer nu skal bøde for flere års dårlig økonomi fyldte i dag også hos lærer Anne Roslev Vibe. Hun forstår ikke, hvorfor staten har tilladt konkursen. - Jeg synes jo, det er helt katastrofalt, at en offentlig virksomhed kan gå konkurs, og der dermed også er medarbejdere, der står uden arbejde. For man skulle jo forestille sig, at i særdeleshed staten og det offentlige har styr på de virksomheder, de nu engang varetager driften af, lyder det Anne Roslev Vibe. Efterladt på perronen 11 af de 30 afskedigede medarbejdere var undervisere og organiseret under Gymnasielærernes Fagforening GL. Det er mildest talt kommet bag på GLs formand, Thomas Kepler, at 11 gymnasielærere nu har mistet deres job. - Vores sekretariat har været i tæt dialog med både medlemmer, kurator og IBC. Helt frem til det sidste, har vi fået stillet i udsigt, at man forventede, at langt størstedel af de ansatte kunne komme med over. Derfor er jeg chokeret over, at man efterlader så mange på perronen, siger Thomas Kepler.