Skole iværksætter initiativer efter problemer med asylansøgere

- Det er meget fair. Der var nogle forhold, som vi ikke kunne flyve i, sådan er det. Det er meget ærgerligt, for vi ville gerne flyve, men sådan er gamet, fortæller Morten Koefoed-Larsen, der er eneste deltager fra Syd- og Sønderjylland.

Sådan er det dog, at være ballonskipper.

Her er 14 balloner tilmeldt og de skal, efter planen, syv gange i luften. Det kommer dog ikke til at ske, for vind og vejr har allerede nu aflyst konkurrencens anden flyvning. Den skulle have fundet sted torsdag formiddag.

Befinder man sig i og omkring Gram i denne uge, er der stor sandsynlighed for at spotte luftballoner i luften. DM i luftballon løber nemlig af stablen med Gram som vært.

Konkurrencerne foregår ved, at stævneledelsen præsenterer ballonskipperne for en række opgaver, som skipperne efterfølgende skal planlægge, hvordan de løser.

Det er hans kone, Katrine Koefoed-Larsen, og hendes forældre, der for mange år siden fik smittet Morten med den store interesse for luftballonflyvning.

- Efter briefingen kender vi opgaverne, og så går vi i gang med at planlægge flyvningen, vores mål, hvor vi skal starte og generelt, hvordan vi opnår det bedst mulige resultat, fortæller Morten Koefoed-Larsen.

- Briefingen er klokken 17:00, og så håber vi, at kunne flyve i aften. Vejret ser okay ud.

Torsdag aften venter næste opgave for Morten Koefoed-Larsen - om vejret vil.

Der skal minimum to flyvninger og deri tre konkurrencer til, for at en danmarksmester kan kåres.

Efter onsdagens første flyvning er Morten Koefoed-Larsen godt tilfreds med placeringen.

- Vi ligger nummer fem lige nu, og det er måske lidt bedre end forventet. Vi håber på at kunne holde den placering. Ud af 14 teams, så synes vi en femteplads er meget fint, griner han veltilfreds.

Under DM vil der være en stævneplads ved Gram Slot, hvor interesserede kan være med i flere aktiviteter. Deriblandt er der svævefly, faldskærmsudspring og mulighed for at se luftballoner.