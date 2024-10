Skoleelever sendes ud som frivillige for at hjælpe foreningerne

Praktikken, som skoleleverne nu bliver sendt ud i, giver dem mulighed for at omsætte deres viden til praksis ved at deltage aktivt i det lokale foreningsliv.

- Jeg går selv til håndbold, hvor mine træner er der som frivillig, så jeg er glad for, at nogle har lyst til at gøre det, siger hun.

Signe Theilgaard Ohlsen tager imod børnene, der står på række for at hoppe ned fra en høj høj højde. hun sørger for, at det bliver et godt og glædeligt hop.

Mangler frivillige

René Andersen, formand for kultur- og fritidsudvalget i Tønder Kommune, ser frem til at se de unge engageret i kommunens foreninger:

- Mange foreninger - ikke blot i Tønder kommune men i hele landet - er pressede i forhold til at rekruttere frivillige. Med det her vil vi gerne støtte foreningslivet, som er kommunens DNA. Det der binder os sammen.

At foreninger som Højer IF - Gymnastik nu får et par skoleelever indenfor hallens døre, giver dem mulighed for at komme i kontakt med dem - og for at give dem lyst til at blive frivillige. Nu eller senere.

- Det er nemmere at komme i kontakt med de voksne end med den her aldersgruppe. Og de unge vil vi rigtigt gerne i kontakt med for at få dem med som frivillige. Blandt meget andet for at få nye ideer til, hvordan vi kan gøre tingene, så vi ikke bare gør som vi plejer, siger formand for Højer IF - Gymnastik, Katja Nielsen.