Skoleelever skal færdes i grupper med lærer ved siden af asylcenter

Sammenlægningerne skal ifølge ministeren være med til at sikre, at unge i udkantsområder stadig har en ungdomsuddannelse i lokalområdet.

Lukningerne skal ske i forbindelse med "en større reform af hele ungdomsuddannelsessystemet", som også kommer til at indebære sammenlægninger af forskellige gymnasiale uddannelser under ét tag.

Det siger han ifølge DR , som skriver, at det også kan ramme i Syd- og Sønderjylland.

Og i maj 2023 kunne TV SYD fortælle om en ulighed i finansieringen af udkantsgymnasier, der betyder, at Tønder Handelsskole får 2,5 millioner kroner mindre end Tønder Gymnasium i udkantstilskud.

I maj sendte 13 ungdomsuddannelser et åbent brev til politikerne på Christiansborg, hvor de opfordrede til at sikre dem en mere forudsigelig økonomi.

600 meter adskiller to gymnasier - men tre bogstaver koster et af dem millioner i tilskud

Det spiller ind i en i forvejen prekær situation for udkantsgymnasierne, som frygter for deres fremtid.

I maj måned forsikrede undervisningsministeren over for TV SYD, at der er opmærksomhed på de problemer, som ungdomsuddannelserne i Sønderjylland oplever.

- Jeg kan love, regeringen (efter sommerferien, red.) kommer til at fremlægge, hvad vi mener, men som altid skal vi jo forhandle finansloven med Folketingets partier. Men vi vil stå ret hårdt fast på, at der skal være udbud i landdistrikter af ungdomsuddannelser, sagde Mattias Tesfaye dengang.

- Vi skal have lavet en permanent ordning, så man ved, at man kan budgettere med langt ud i fremtiden. Og så skal vi også helt generelt set have en økonomi, der understøtter små skoler.