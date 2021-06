Små gymnasier i fare: Tønder kigger langt efter teenagere

Forslag: Garanti for mindst tre klasser

Hvis et gymnasium må lukke, kan det få negative konsekvenser for et lokalsamfund, mener børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (Socialdemokratiet), som kalder situationen "meget alvorlig".

Ifølge ministeriet kan faldet i elevtal skyldes en nedgang i størrelsen af årgangene. Det kan også skyldes, at unge nogle steder søger mod større byer, lyder det.

En fremskrivning af folketallet i Tønder Kommune hos Danmarks Statistik viser, at kommunen vil miste 87 indbyggere årligt i gennemsnit de kommende 25 år.

Hvis man vil sikre, at landets unge har adgang til gymnasier uden for de store byer, er politisk handling afgørende, mener også formanden for interesseorganisationen Danske Gymnasier, Birgitte Vedersø. Hun er glad for, at der er udsigt til en politisk aftale inden sommerferien, der skal hjælpe økonomisk trængte udkantsgymnasier. Ifølge hende kan en del af løsningen være, at gymnasier, der ligger længst væk fra de store byer, bliver garanteret tre klasser på hver årgang.