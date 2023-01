Fanklubben, der som navnet antyder har sit ophav i Bredebro i Sønderjylland, består af syv kvinder i alderen 58 til 79 år. En af dem er Laila Pedersen, og hun er ovenud lykkelig oven på gårsdagens finalesejr.

- Det var så spændende, at jeg bed så meget negle, at de er ømme i dag. Der ingen der har lavet det her nummer før og taget trofæet tre gange i træk, så det synes jeg bare er er super sejt, fortæller hun.