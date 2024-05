Det kræver dog bare lige, at du i stedet for at sætte kursen mod Tønder skriver Den Røde Plads på Nørrebro ind på gps'en.

Tønder Festival gentager i år samarbejdet med Copenhagen Jazz Festival og præsenterer derfor 9. juli tre koncerter på Den Røde Plads i forbindelse med den københavnske festival.

Der er tale om sønderjyske Rikke Thomsen, amerikanske Luke Winslow-King og det skotske band Elephant Sessions. Alle tre artister har det til fælles, at de har optrådt flere gange på Tønder Festival.