Sønderjysk kvindelig provst forestår gudstjeneste

Netop nu er Folketingets medlemmer ved at tage plads i Christiansborg Slotskirke.

Klokken 10 indledes Folketingets åbning traditionen tro med en gudstjeneste. I år er provst Christina Rygaard Kristiansen udvalgt til at forestå gudstjenesten.

- Jeg blev overrasket og meget beæret, og så tænkte jeg, at det bliver en fest, fortæller provsten.

Det er på ingen måde tilfældigt, at valget faldt på Christina Rygaard Kristiansen. I år er det nemlig 75 år siden, at de første kvindelige præster blev ordineret i Folkekirken, og samtidig repræsenterer den sønderjyske provst folkekirkerne fra landdistrikterne.

Det forklarer Louise Schack Elholm, der er kirkeminister og minister for landdistrikter.

Stem instrumentet

Åbningsgudstjenesten er åben for offentligheden, så på bænkerækkerne i Slotskirken sidder ministre og folketingsmedlemmer sammen med almindelige kirkegængere.

Sådan har det været, siden traditionen blev indledt af Rigsdagen første gang i 1850, og det mener Christina Rygaard Kristiansen er helt på sin plads.

- Jeg mener, at et forhold til Gud eller det spirituelle er dagsordensættende for alt andet, vi laver. Dét at afklare sit forhold til Gud og sine næste svarer til at stemme sit instrument, inden man spiller en stor symfoni, forklarer Christina Rygaard Kristiansen.