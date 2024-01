Sønderjysk modelhobbymesse udsolgt for første gang

Messen blev grundlagt for seks år siden, og den tiltrækker både modelinteresserede fra Tyskland, Norge og Sverige.

Formålet er ikke at tjene penge, men i stedet at skabe sammenhold og fokus på modelhobbyen i Sønderjylland.

- Vi har lagt meget tid og energi i det her, men resultatet er jo det, at vi står i lige nu, og det plejer at være en god ting, siger medarrangøren af messen.

Næste år bliver messen endnu en gang afholdt den sidste weekend i januar.