Og Kevin Møller, der er opvokset i Bedsted ved Løgumkloster, fik da også en fremtræden rolle i slutfasen af VM-finalen, da han med en række fine redninger var medvirkende til at Danmarks føring holdt helt til slutfløjt.

- Det føles rigtig godt. Han har arbejdet frem imod det i mange mange år, og så er det jo bare kæmpestort, at han nu oplever at vinde VM for anden gang i træk, fortæller Jens Møller.