Sønderjyske spejdere klar til nordens største lejr: - Det er en kæmpe oplevelse

- Det bliver en stor udfordring at få det hele til at klappe, og så vi er jo på hele tiden som ledere, men jeg glæder mig helt vildt, lyder det fra Anette Christensen, der er med som leder for første gang.



I løbet af lejrens ni dage bliver der brugt over 180.000 meter rafter, der bliver bygget 1000 toiletter, 300 bade, et spejdertorv med butikker og caféer samt en scene med plads til 45.000 siddende tilskuere.

- Det bliver jo som en by på størrelse med Fredericia, og vi kommer til at deltage i aktiviteter med 10.000 andre spejdere. Noget som vi jo ellers ikke lige kan, lyder det fra Dorthe Friehling.

Fælles om fremtiden

I 2017 blev lejren holdt i Sønderborg. Her efterlod spejderne et vartegn, og et nyt vartegn vil blive lavet og efterladt, når lejren er slut i Hedeland, som noget af det eneste.

- Det overordnede tema for spejderlejren er Fælles om fremtiden, og vi vil gerne lære spejderne, at vi selvfølgelig rydder op efter os selv. Selvfølgelig sætter vi et aftryk, men vi kommer som det sidste til at gennemgå pladsen for alt fra snittespåner til slikpapir, siger Dorthe Friehling.