Solcelleparker til folkeafstemning i kommune

Det skriver Tønder Kommune i en pressemeddelelse.



Afstemningen begynder tirsdag klokken 9 og forløber over to uger.

Borgerne i nærområderne til de foreslåede solcelleanlæg kan stemme digitalt via computer eller smartphone.

- Det er helt nyt land for os som kommune at gennemføre disse afstemninger.

- Formålet med dem er at give borgere, der bor tæt på de enkelte projekter, en ekstra mulighed for at give deres holdning om projektet til kende, siger borgmester Jørgen Popp Petersen (Slesvigsk Parti).

Folk i nærområder

De stemmeberettigede er borgere over 18 år, der bor i nærområderne til de foreslåede solcelleanlæg i henholdsvis Bredebro og Toftlund.

De to projekter har samlet set en størrelse på 66 hektar - det svarer til knap 100 fodboldbaner.