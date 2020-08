Stadig billetter til salg til støttekoncert

Ulrik Tjørnelund Bossen sidder klar foran computeren. Han er spændt. Om to minutter sættes billetterne til endnu en støttekoncert for Tønder Festival til salg.

Det er den anden koncert med ham som arrangør, der nu er sat i udbud. Sidst gik det stærkt. I løbet af ti minutter var alle 380 biletter til koncerten solgt.

- Hvis der bliver udsolgt i løbet af en dag denne gang, vil det være fantastisk. Alt i alt vil jeg bare juble, hvis der i det hele taget bliver udsolgt, lyder det fra Ulrik Bossen, der er lokal lydtekniker.

Det går dog ikke lige så stærkt som sidst. Koncerten er ellers med store navne som Signe Svendsen, Niels Hausgaard, Jacob Dinesen og Mallemuk. De to koncerter ligger begge lørdag den 29. august. Den udsolgte om aftenen og den anden om eftermiddagen kl. 14.

Tomt uden festival

Ulrik Tjørnelund Bossen har været med på Tønder Festival, siden han var lille. For 15 år siden var han scenehjælper på festivalen, og de seneste fire år har han være leverandør til produktionen på Klubscenen og til medarbejderfesterne.

- Det har været en del af mit liv. Der ville være et tomrum, hvis jeg ikke prøvede at gøre et eller andet, siger han.

Taknemmelig festival

Hos Tønder Festival er de ovenud glade for opbakningen fra lokalbefolkningen, fortæller Maria Theessink, der er kunsterisk leder og pressechef for Tønder Festival.

- Vi er helt utrolig taknemmelige for den opbakning, der er fra lokalsamfundet. Vi mærker virkelig, at festivalen betyder meget hernede, siger hun.

Et helt andet niveau

Det går knap så stærkt som til den første, men Ulrik Bossen tror på, at der nok skal blive udsolgt. Alene det at kunne sætte støttekoncert nummer to til salg er større, end han kunne have forestillet sig.

- Det er nået et helt andet niveau, end jeg havde turde håbe på, lyder det fra Ulrik Bossen.

Koncerterne finder sted i Schweizerhalle i Tønder den 29. august. Billetter kan købes på tonderkulturhus.dk.