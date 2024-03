Staten giver tilbud til kritiseret ejer - Forfalden kro skal nu renoveres

Plan for de fredede dele

Højkros Venner regner med, at genopretningsplanen vil indeholde to tal om penge. Et tal handler om renoveringen og sikringen af fredningsværdierne.

I brevet fra styrelsen står der:

"Genopretningsplanen skal omfatte de fredede bygningers konstruktioner, indvendige overflader og indvendige detaljer med fredningsværdier, og danne grundlag for arbejdet med genopretningen og sikringen af dem."



- Vi aner ikke, hvor meget det kan komme til at koste. Måske en million kroner. Måske mere, siger Mads Rykind Eriksen.

- Det er rigtig fint, at Slots- og Kulturstyrelsen ønsker at bringe kroen tilbage til noget mere originalt end det, den er i dag. Et pilotprojekt, siger Therese Thøgersen i et skriftligt svar.



Renovering af det hele

Det andet tal handler om, hvor meget en renovering af resten af bygningerne vil koste. Taget, vand, varme og sanitet og så videre.

- Det kan blive meget dyrt. Måske 20 millioner kroner. Det ved vi ikke. Men Slots- og Kulturstyrelsen vil næppe bruge mange penge på en renovering af de fredede dele, hvis ikke ejeren har en plan for resten, siger formanden for Højkros Venner.

Til det siger hun til TV SYD:

- Vi er i kontakt med diverse fonde. Vi må se hvad tiden bringer, og vi investerer i kroen, hvis vi kan se en fornuftig drift, siger restauratør Therese Thøgersen i sit skriftlige svar.

Hurtigt påbud?

Formanden for Højkros Venner regner med - og håber på - at Slots- og Kulturstyrelsen "meget hurtigt" vil give ejeren et påbud om renovering efter genopretningsplanen er kommet, hvis altså ejeren ikke tager initiativ til at redde kulturarven Højkro.

Therese Thøgersen skriver om tidsplanen, at "der skal da gerne ske noget her i 2024 og 2025".