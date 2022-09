Det sker til Berlingske under hendes nylige besøg i USA.

- Det kan jeg simpelthen ikke forstå, at de gør, siger Mette Frederiksen om kampagnen.

Berlingske beskrev søndag på baggrund af et besøg i Rusland, at Ecco har skruet op for markedsføringen i landet.

Eksempelvis blev der sidste weekend delt rabatkuponer ud til skokoncernens 250 butikker i Rusland i forbindelse med et maraton i Moskva.