Stor politiaktion i Tønder: En person anholdt for trusler mod politi

Strucks Allé er som følge af politiets tilstedeværelse afspærret.

Ifølge JydskeVestkysten betyder afspærringen, at beboere i området ikke kan få adgang til deres huse. Politiet kan over for Ritzau ikke sige nærmere om, hvornår beboerne kan få lov til at komme ind i deres boliger igen. Det vil ske, når anholdelsen er foretaget, lyder det.

Klokken 12:45 skrev JydskeVestkysten, at afspærringen var udvidet, så Tønder Overbygningsskole på Skolevej også er omfattet. I en periode måtte eleverne ikke forlade skolen, men senere fik eleverne mulighed for at forlade skolen via den nordlige udgang.

Vuggestuen Børnegården var også påvirket af situationen. Her kunne forældre ikke hente deres børn frem til kl. 14:30, hvor det blev muligt at afhente børn gennem en sti bag skolen.