Stor ulighed i tilskud til udkantsgymnasier

Mens hans handelsskole (HHX) inklusiv de tekniske gymnasier (HTX) får 229.200 kroner i udkantstilskud, modtager de almene gymnasier (STX) op til 2,76 mio. kroner.

- Min irritationen går på, at politikerne ikke sidestiller de gymnasiale uddannelser. Vi er sidestillet på lovgivning, på bekendtgørelse og på den overenskomst, vi skal ansætte lærere efter. Det eneste, vi ikke er sidestillet på, er på den økonomiske front. Så for at der skal være en fair behandling, skal vi også have lige muligheder for at drive skole, siger han.

Undervisningsordfører Anni Matthiesen (Venstre) ønsker også at gentænke hele det økonomiske grundlag for ungdomsuddannelserne. Hun oplyser, at der "snarest" vil blive indkaldt til forhandlinger på området.