Strandområde skal have million-makeover

Sådan bliver det formentlig ikke ved med at være i fremtiden.

Det er i hvert fald planen, for Ny Carlsbergfondet og Realdania har afsat 4.275.000 kroner til at forvandle området til "en destination for naturoplevelser, der samler og formidler det storslåede landskab i konstant forandring."

Det skriver Realdania i en pressemeddelelse.

Sønderstrand er blevet udvalgt som én af i alt ni steder i de danske landkommuner, hvor kunst og arkitektur skal understøtte stedernes "særlige karakter og historie". Hertil er der blevet afsat 39 millioner kroner i alt til fornyelsesprocessen.

Det er endnu ikke fastlagt, hvordan de fysiske projekter kommer til at se ud. Det skal kunstnere og arkitekter give deres bud på i den kommende tid.