Studenter fejret med drive-in dimission og taler over radioen

Parkeringspladsen foran Det Blå Gymnasium i Tønder havde ikke mange tomme, afmærkede p-båse i dag torsdag. Flere af de parkerede biler var bakket ind i båsene, og det var der en særlig grund til.

Vi vil ikke afholde en light version af studenternes dimission, for de har arbejdet lige så hårdt i år,. Carsten Eriksen, direktør for Det Blå Gymnasium

På forreste række af parkeringspladsen var en stor transportabel scene nemlig stillet frem, og det var den, som bilerne vendte snuden mod. Mod den blå løber, der i dagens anledning var rullet ud for de 135 afgangselever, så de kunne fejre deres dimission.

- Vi plejer at samle alle studenter i Kulturhuset i Tønder, men i år bliver det anderledes. Vi vil ikke afholde en light version af studenternes dimission, for de har arbejdet lige så hårdt i år, som de andre studenter har i de forrige år, så derfor fik de denne drive-in dimission, siger direktør for Det Blå Gymnasium, Carsten Eriksen.

Taler i radioen

I bilerne på parkeringspladsen sad familie, venner og bekendte spændt og ventede på at se afgangseleverne træde op på scenen og få deres eksamensbevis.

Fra talerstolen på scenen var Carsten Eriksen en af dagens talere, og da deltagerne i bilerne ikke måtte forlade deres plads, kunne de i stedet tænde for radioen og lytte med. Skolen havde nemlig sørget for at få tilsluttet radioen, så ingen gik glip af talerne.

- Det har været den bedste mulighed for at få forældrene til at være tæt på og stadig fejre dagen med deres søn eller datter. Når vi ikke kunne gøre det, vi plejer, så fik de denne her specielle oplevelse, som jeg også tror, de vil kunne huske, siger Carsten Eriksen, og han bliver bakket op af forældrene.

- Jeg synes, det er en fin og rigtig måde at afholde dimissionen på, nu hvor omstændighederne er, som de er, siger Alice Matzen.

For at undgå pladsmangel på parkeringspladsen, blev dimissionen afholdt ad fem omgange, så alle syv klasser fik deres eksamensbevis.