Svensker afsløret som stor hashsmugler ved lille grænseovergang

Det hjalp ikke en 26-årig svensk mand, at kørte ind i Danmark fra Tyskland via den lille og stikprøve-kontrollerede grænseovergang ved Møllehus Aventoft sydvest for Tønder.

Indsmuglingen blev opdaget torsdag aften ved Toldstyrelsens rutinemæssige kontrol ved den lille grænseovergang, hvor den 26-åriges personbil blev taget ud til kontrol.

Ved toldkontrollen forsøgte den svenske mand dels at gemme 800 gram hash i bukserne, dels forsøgte han at stikke af, men blev holdt tilbage af tolderne, indtil betjente fra Udlændingekontrolafdeling Vest (UKA Vest) ved Syd- og Sønderjyllands Politi nåede frem og anholdt manden.

Den 26-åriges køretøj blev derefter ransaget af betjentene fra UKA Vest, hvor der blev fundet yderligere 5,8 kilo hash gemt i motorrummet.

Ransagningen skete i Toldstyrelsens undersøgelseshal i Padborg.

Fredag blev den 26-årige svensker mand varetægtsfængslet i fire uger ved et lukket grundlovsforhør i Retten i Sønderborg.

Den 26-årige erkender delvist og har ikke kæret varetægtsfængslingen.