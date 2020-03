Synnejysk film fik Bodilpris

Her er holdet fra "Onkel" til Bodilpris-festen. Frelle Petersen med rød butterfly og Peter H. Tygesen med rollator. Foto: Philip Davali, Ritzau Scanpix

Der blev uddelt ialt 14 priser, da den 73. udgave af Bodilprisen lørdag aften fandt sted på Folketeatret i København.

Instruktøren Frelle Petersen blev hædret for sin anden spillefilm, "Onkel", med en Bodil for bedste manuskript.

Filmen "Onkel" er en fortælling på synnejysk fra Sønderjylland, nærmere bestemt fra Stenbjerggaard ved Tønder. Filmen er optaget og udspiller sig i et miljø, hvor virkelighed og autenticitet spiller en helt central rolle. For i det flade marskområde bor 27-årige Kris med sin onkel.

Frelle Petersen er selv sønderjyde fra Stubbæk ved Aabenraa. I filmen lader han de to medvirkende, Jette Søndergaard og Peter H. Tygesen, spille niece og onkel, hvilket også er deres private familiære relation.

Filmen er optaget på Peter H. Tygesens egen slægtsgård, hvor Frelle Petersen i øvrigt også foretog al sin research til filmen.

Peter H. Tygesen var også nomineret til en Bodil for bedste mandlige birolle for sin rolle som onklen i filmen Onkel - men den hæder gik til Trine Dyrholm for indsatsen i "Dronningen", der i øvrigt løb med hele fire priser.