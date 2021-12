Tåge har nedsat sigtbarheden nogle steder i landsdelen - på Rømø endte et par unge mennesker i en 'pril', da tågen overraskede dem

Her til aften forekommer der tåge visse steder i landsdelen. Det har bilisterne på E20 også mærket.

Også Rømø er torsdag aften ramt af tågen. Det fik fatale konsekvenser for et par unge mennesker, der ved 19-tiden kørte en aftentur på stranden. På grund af den stærkt nedsatte sigtbarhed mistede de orienteringen.

Under deres forsøg på at komme væk fra stranden og tågen havde de svært ved at se, hvor de kørte, da det også var blevet mørkt, så det endte med, at de var så uheldige at køre i en 'pril'.