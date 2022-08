Tidligere borgmester er del af rekord for partihoppere - men hvad tænker vælgerne om det?

Ekspert: Ikke to partihop er ens

Men hvad betyder et partihop for vælgernes syn på ham og chancen for, at de vil give ham deres stemme?

- Vi ved det ikke, og vi kan ikke regne det ud. Nogle gange siger vælgerne, at det er helt i orden og andre gange er det ganske forfærdeligt. Jeg plejer at sige, at det er et vælgerlune. Vi ved det først, når dommen er faldet, og valget er overstået, fortæller Ulrik Kjær, professor i statskundskab ved SDU.

Henrik Frandsen selv tager det roligt.

- Jeg har ikke fået en eneste negativ reaktion på, at jeg stiller op for Moderaterne. Der er enkelte, der har været bekymrede for, hvad der så sker med Tønder Listen, siger Henrik Frandsen.