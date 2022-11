Da han tidligere i år meldte sig under fanerne i Lars Løkkes parti, var det med løftet om stadig at ville prioritere byrådsarbejdet.

Nu er prioriteringen dog anderledes, når han på torsdag trækker sig fra en række tunge poster i kommunalpolitik.

- Jeg ved godt, at jeg i valgkampen har sagt, at jeg ville bibeholde min plads i kommunalpolitik, men da vidste jeg ikke, at jeg ville blive gruppeformand. Det har udviklet sig. At være gruppeformand er en meget tung og tidskrævende post.