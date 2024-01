Tidligere Tønder-borgmester dropper kommunalpolitik

Det sker i slutningen af januar, hvor han udtræder af kommunalbestyrelsen i Tønder Kommune.

Det siger han til JydskeVestkysten.

Mens Henrik Frandsen repræsenterer Moderaterne i Folketinget, har han i Tønder repræsenteret lokallisten Tønder Listen.

Frandsen blev valgt ind i Folketinget ved valget i november 2022 og har siden da været både folketingsmedlem og medlem af kommunalbestyrelsen i Tønder. Han er tidligere borgmester i kommunen for Venstre.

- Jeg må erkende, at jeg ikke kan være to steder på samme tid. Derfor har jeg truffet beslutning om, at jeg stopper i kommunalpolitik, og at jeg ikke stiller op til næste kommunalvalg og dermed altså heller ikke er borgmesterkandidat for Tønder Listen.

- Jeg har på et tidligere tidspunkt meddelt, at jeg ikke stiller op for Moderaterne til kommunalvalget. Det står ved magt, siger Frandsen til avisen.