Tidligere Tønder-borgmester stopper i kommunalpolitik

Frandsen blev valgt ind i Folketinget ved valget i november 2022 og har siden da været både folketingsmedlem og medlem af kommunalbestyrelsen i Tønder. Han er tidligere borgmester i kommunen for Venstre.

- Jeg havde et helt klar ønske og en forventning om, at det kunne lade sig gøre at beholde pladsen, men jeg har måtte erkende, at det ikke hænger sammen. De seneste to møder i kommunalbestyrelsen har jeg måtte melde afbud til med kort varsel. Jeg har forsøgt i et år og er kommet til den erkendelse, at det ikke kan lade sig gøre på en ordentlig måde, siger han til TV SYD.