To nye nærhospitaler kan være på vej med ny sundhedsreform

I det fremlagte sundhedsudspil fra regeringen blev der tirsdag lagt op til, at der skal oprettes 20 nye nærhospitaler landet over.

For Syd- og Sønderjylland kan det betyde, at borgere i Tønder og Fredericia kommuner kan få kortere vej til sygehuset.

De steder er nemlig en del af regeringens planer for placering af de nye nærhospitaler.

Jes Søgaard, der er professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, er positiv over for, at man med udspillet kan komme et lille skridt nærmere på at udbygge det nære sundhedsvæsen.

- Det er simpelt hen helt afgørende, at vi får udviklet sundhedstilbuddene uden for sygehusene. Det har vi i virkeligheden ventet på i fem-seks år nu, siger han.