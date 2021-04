Tømmerflåder i søer og specialøl skal redde sjælden fugl

Salg af øl skal hjælpe sortternen

I forbindelse med udlægningen af redeflåder i Bremsbøl Sø torsdag formiddag præsenterede Nationalpark Vadehavet en ny samarbejdspartner: Mikrobryggeriet WestBrew, der ligger ved Ho Bugt i den anden ende af nationalparken, og her har brygger og indehaver, Tommy Bagger, skabt en helt ny specialøl, som er dedikeret til sortternerne i Tøndermarsken.

Øllen markedsføres under navnet ’Black Tern’ (sortterne på engelsk), og for hver solgt flaske donerer bryggeriet fem kroner til sortterneprojektet:

- Vores bryggeri ligger i Nationalpark Vadehavet, og vi er meget inspireret af naturen i vadehavsområdet og naturens gang hen over året. Derfor er det også oplagt for os at støtte et godt naturprojekt i nationalparken, og vi glæder os over at kunne yde et bidrag til at bevare sortternen i den danske natur, siger Tommy Bagger.

Black Tern er en pale ale med en alkoholprocent på 5,2.