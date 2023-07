Tønder Bank lukker konkursbo efter 10 år

En række kreditorer og lokale investorer stod tilbage med et stort økonomisk tab og lange udsigter til at få bare dele af de tabte penge at se igen.

Men nu er der nyt - mere end 10 år efter, at banken gik ned, kan konkursboet nemlig endeligt opgøres.

Det fortæller DR.

To kreditorer kan ifølge mediet se frem til at få tilbagebetalt cirka 25 procent af det beløb, de mistede i forbindelse med bankkonkursen. Det drejer sig om en bank i Hamborg og en forening af lokale investorer.

Honoraret til kurator blev fastlagt ved Skifteretten i Sønderborg for cirka to uger siden - honoraret blev ikke kæret, så hele sagen er nu lukket.