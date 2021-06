Tønder bruger rekord meget sprøjtemiddel: Det bliver dyrt at droppe

Med en lille sensor opfanger sprøjtemaskinen, at der er ukrudt i mellem fortovsfliserne. En kort lyd, som en stor vandforstøver sørger en dyse for at sprøjte glyphosat direkte på den uønskede plante.

Den manøvre er sket væsentlig flere gange i Tønder Kommune end i de andre sønderjyske kommuner. Faktisk så mange gange, at Kai-Ole Sørensen, der flyttede til Højer fra Aabenraa for halvandet år siden har undret sig.

- I Aabenraa, der sprøjter de næsten ingenting. Men så kom jeg her til Højer, og der sprøjter de over det hele. På de fine broer, langs med vandløbene og inde i byen. Jeg forstår det ikke, for vi skal tænke over vores fremtid, og vores grundvand, sådan siger Kai-Ole Sørensen, der er pensionist.

Den seneste opgørelse fra Miljøstyrelsen viser, at Tønder Kommune i 2020 har brugt 565 kg ukrudtsmidler. Til sammenligning har Horsens Kommune brugt 93 kg. Det rækker til, at Horsens Kommune er nummer to på listen.

- Vi skal lære at respektere naturen, synes jeg. Og hvad er egentlig ukrudt? Jeg synes, det er noget, vi skal lære at leve med i stedet for at bekæmpe det med gift, siger Kai-Ole Sørensen

Størrelsen tæller

Men det går ikke blot, at sammenligne tallene på den måde. Der er flere ting, som spiller ind, og én af de vigtigste er størrelsen.

- Tønder Kommune er landet arealmæssigt femte største kommune. Det betyder, at for os er det en stor udfordring, hvis vi skal udfase alle pesticider. Det vil koste os omkring en Million kroner om året i Tønder Kommune. Det svarer til to hjemmehjælperstillinger med det hele, siger Henrik Frandsen, Tønders Borgmester fra Tønderlisten.

Den regning kommer måske hurtigere end ventet. For efter sommeren skal regeringen og folketingets partier forhandle en aftale på plads, der ligger op til, at brugen af ukrudtsbekæmpelsesmidlet glyphosat skal forbydes i private haver og på kommunale arealer.

- Hvis der kommer et påbud om, at vi ikke må bruge glyphosat, så følger vi det selvfølgelig. Derfor er Teknik- og Miljøudvalget i gang med at få undersøgt alternative metoder allerede til næste år, fortæller Henrik Frandsen.