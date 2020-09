Tønder får 11 millioner kroner ekstra at gøre godt med til næste år

Tønder Kommune får 11 millioner til at sikre bedre velfærd for borgerne. Pengene kommer fra en særpulje, der skal støtte særligt vanskeligt stillede kommuner.

Siden onsdag har der været budgetforhandlinger i Tønder Kommune, og her kommer de ekstra millioner til gavn.

- Det er noget nemmere og sjovere at lægge budget nu. Vi vil prioritere ældreområdet, daginstitutioner, skoler og andre velfærdsopgaver, som er vigtige for borgerne, siger borgmester i Tønder Kommune, Henrik Frandsen (V).

Råd til velfærd i hele landet

Sammen med udligningen mellem kommunerne skal særtilskuddet sikre, at der er råd til velfærd i hele landet, forklarer social- og indenrigsminister Astrid Krag (S).

– Der skal være råd til ordentlig velfærd i hele landet. Derfor har vi indgået en bred politisk aftale om en mere retfærdig udligning. Derfor er puljen med særtilskud til vanskeligt stillede kommuner permanent forhøjet som følge af reformen, så vi holder hånden under velfærden i de kommuner, der har det særligt svært, siger Astrid Krag til Danske Kommuner.

Om særtilskudspuljen: Puljen er fordelt efter følgende fire overordnede kriterier: Demografiske og socioøkonomiske udfordringer

Aktuelle økonomiske udfordringer

Vedvarende økonomiske udfordringer og særlig lav udvikling i enhedsudgifterne på Kernevelfærdsområder. I denne ansøgningsrunde har 54 kommuner søgt, og 18 kommuner har fået del i pengene. Herudover er et tilskud på en lille million kroner på forhånd tildelt til Aabenraa Kommune vedrørende det tyske mindretal. Efter udligningsreformen, der blev vedtaget før sommerferien, bliver der i alt omfordelt 19,9 milliarder kroner mellem kommunerne i den generelle udligning for 2021. Se mere

Ingen mærkbar forskel for den enkelte borger

Tønder Kommune er én ud af i alt 18 kommuner, der modtager Social- og Indenrigsministeriets pulje med særtilskud i 2021.

Om pengene vil gøre en decideret forskel i Tønder Kommune, er Henrik Frandsen ikke sikker på.

- De gør, at vi kan fastholde og udbygge velfærden med for eksempel flere medarbejdere. Så det er ikke sikkert, at den enkelte borger vil kunne mærke forskel i hverdagen, men vi vil kunne undgå at skære alt for mange steder i budgettet og netop have råd til at udvide på nogle områder.

54 ud af landets 98 kommuner har søgt om tilskuddet. Ud over Tønder Kommune har Aabenraa Kommune fået et tilskud på en lille million kroner øremærket til det tyske mindretal.