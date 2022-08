Tønder får ukrainere i arbejde, men bundskraberen Fredericia er ekstra udfordret

I dag er det et halvt år siden, at Rusland invaderede Ukraine, og nu viser nye tal, at flere og flere ukrainere i Danmark er kommet i job i løbet af de seneste måneder.

På landsplan er det mere end hver fjerde, der er i kommet job. Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

I TV SYDs dækningområde drejer det sig om 852 ukrainere, der har fået job, efter at de flygtede fra deres krigsramte land. På landsplan har 4.290 ukrainere fået job i Danmark.

En af de kommuner, hvor man har det største procentvise antal ukrainere i arbejde, er Tønder.

Her er 54 procent af de arbejdsdygtige ukrainere i arbejde. Det er kun overgået af Ærø Kommune.

Ifølge formanden for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, Bo Jessen (Tønder Listen), så skyldes det blandt andet, at man har haft et godt samarbejde med både virksomheder og frivillige.