Tønder-familie mødte dronningen: Blomsterpige, danser og gæst på kongeskibet

Da de to blomsterpiger havde nejet for dronningen og overrakt blomsterne, rakte dronningen hånden frem, og det kom bag på 11-årige Frida Sofie Terp.

- Hun var mega sød og gav hånd bagefter. Det var vi ikke rigtig klar på, sagde hun med et smil.



Stolt og rørt mor

Den stolte mor, Louise Thomsen Terp, lagde efterfølgende heller ikke skjul på, at det var en stor oplevelse at se sine to døtre henholdsvis overrække blomster og danse for dronningen.