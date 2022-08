Tønder Festival ændrer ikke holdning til udskældt sponsor efter kritik

Det siger festivaldirektør Stephan Scheelke, der fortæller, at de ikke modtager sponsorkroner fra Ecco, men at der er tale om et samarbejde, hvor de hjælper hinanden.



Ifølge direktøren består samarbejdet i, at festivalen har musikere, der overnatter i Eccos lokaler i Tønder. Det betaler festivalen for. Omvendt har Ecco et område på festivalen med en lounge, hvor folk kan få en kop kaffe og slappe af.



På festivalens hjemmeside er Ecco dog samtidig opført som storsponsor, sammen med en række andre virksomheder.