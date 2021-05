Tønder Festival aflyst

– Vi har verdens bedste og mest loyale frivillige, og opfindsomheden er så stor, at vi er ved at revne af stolthed. Da vi samtidig har fået en enorm opbakning fra både fra danske og internationale kunstnere, så får vi bare endnu en gang bekræftet, at Tønder kan noget helt særligt – og at der skal mere end en ond virus til at få os ned med nakken, siger Maria Theessink.

Alle, der har købt billet til festivalen i 2021, kan få overført den til 2022, eller få pengene tilbage.