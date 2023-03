Tønder Festival kommer med ændring

Ændringer har længe været et ønske både hos publikum og de frivillige. Tiden er ved at løbe fra den nuværende praksis, hvor festivalen kører fra torsdag til søndag, skriver festivalen.



De håber, at lørdagen kan blive ”den store fest” og være et afslutningsbrag.

- Vi har længe talt om, at det kunne være godt at flytte festivalen, så den starter onsdag og slutter med en ordentlig fest lørdag aften i stedet for en lidt mere lunken søndag, hvor mange festivalgæster rejser hjem. Vores frivillige, som jo er vores guld og fundament, er meget positive over for en flytning af festivalen, siger Maria Theessink, kunstnerisk leder hos Tønder Festival.