Tønder Festival leverer lille overskud trods år med modgang

- Det er vi som forening og festival meget glade for, for vi næres netop af fællesskab og frivillighedsånd. Der er stor forskel på, om du har vestenvinden i ryggen eller i ansigtet. Men Tønder Festival og folkemusikkens rødder stikker så dybt, at vi ikke sådan lige kan væltes omkuld, siger Mette Bossen Linnet, der er formand for Tønder Festival Forening.

Festivalsledelsen havde ellers forudset, at det kunne blive svært at få regnskabet til at ende med grønne tal på bundlinjen - netop på grund af stigende priser på blandt andet el, som de fleste festivaler er storforbrugere af.

Langt under normalen

Det er dog ikke for sjov, at vi taler om et 'lille overskud'.

Hvis man kigger på tidligere år, for eksempel 2020, har festivallen kunne udlodde beløb i omegnen af 850.000 kroner til almennyttige formål, som følge af overskuddet fra festivalen i 2019.