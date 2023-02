Ti både internationale og danske navne er kommet på plakaten, så programmet begynder for alvor at tage form.

De besøgende kan blandt andet se frem til at opleve den firedobbelt Grammy Award-vinder Sarah Jarosz og andre topkunstnere som Nickel Creek og Joachim Cooder.

Også et par nyere danske navne skal forsøge at vinde de besøgenes hjerter. Herunder både sangskriveren William Torp og kvartetten Baby Did A Bad Thing.

Tønder Festival løber af stablen 24. til 27. august.