Tønder kan få et nærhospital

Tønder skal have et såkaldt nærhospital. Det foreslår den socialdemokratiske regering, som onsdag vil fremlægge sit nye udspil på et pressemøde.

Her bliver der sat navn på op mod en snes danske byer, som alle kan få nærhospitaler, oplyser folketingsmedlem Jesper Petersen (S) til TV SYD.

- Vi gik til valg på at oprette nærhospitaler og gå op imod den centralisering, der er sket i Danmark gennem en årrække. Nu rykkes funktioner i sundhedsvæsenet tættere på borgerne. Jeg er rigtig glad for, at Tønder er et af de steder, hvor det vurderes, at et nyt nærhospital giver rigtig god mening, siger Jesper Petersen, som er forsknings- og uddannelsesminister.

I gang i år 2023

Regeringen vil afsætte fire milliarder kroner til udspillet, og regionerne bliver lovet indflydelse på den konkrete placering af nærhospitalerne.

Men regeringen foreslår selv 13 konkrete placeringer på baggrund af en vurdering af blandt andet befolkningsgrundlag, afstand til akutsygehus og sygdomsbilledet i områderne.

Midler fra puljen kan bruges til både ombygning eller tilbygning i Tønder, og vil kunne få effekt fra år 2023.

- En samling af specialiserede ekspertiser i sundhedsvæsenet er fornuftig. Men mere enkle opgaver vil vi gerne placere tættere på borgerne, så adgangen til sundhedsvæsenet bliver nemmere og kommer tættere på, hvor man bor, siger Jesper Petersen.

Røntgen og blodprøver

På et nærhospital kan der for eksempel være opfølgningsforløb for mennesker med kronisk sygdom eller ukompliceret diagnostik såsom røntgenbilleder og blodprøver. Også praksistilbud kan høre hjemme på et nærhospital.

Derimod er der ikke lagt op til, at nærhospitalerne tager sig af operationer eller indlæggelser.

- Det er vigtigt, at både Region Syddanmark og Tønder Kommune er med til at planlægge det videre forløb, men nu sætter vi et større beløb af til at virkeliggøre et nærhospital i blandt andet Tønder. Det er ikke bare rigtigt at gøre, men også til gavn for borgerne i det sydvestlige hjørne af landsdelen, siger Jesper Petersen.