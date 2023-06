Tønder med i stort projekt, der skal give børn læselyst

Men lige så spændende er et treårigt nationalt projekt, som børnebiblioteket snart skal i gang med i samarbejde med Skærbæk Distriktsskole.

Med 8,7 millioner kroner fra Slots- og Kulturstyrelsen er 17 indsatskommuner - heriblandt Tønder - gået ind i at svare på det store spørgsmål: Hvordan får vi børn og unge til at læse mere i fysiske bøger end på skærme?



Børn og unges lyst til at læse er i dag faldende. Hvor 64 procent af eleverne i 5. klasse nyder at læse for sjov i fritiden, er det tal faldet til 49 procent af eleverne i 8. klasse.