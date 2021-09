Tønder-millioner får hurtigt ben at gå på

Penge til ældre og udsatte

Står det til Tønders nuværende borgmester, Henrik Frandsen fra Tønder Listen, så skal pengene prioriteres i den lokale ældrepleje. En ældrepleje der også tidligere har fået midler, men ikke nok.

- Ældreområdet er meget udfordret på økonomi. Vi gav noget ekstra sidste år, og jeg tænker kommunalbestyrelsen sikkert også vil tænke på ældreområdet i år, siger Henrik Frandsen til TV SYD.

I Venstre i Tønder Kommune vil man investere i fremtiden, for det med at få ekstra støtte af staten skal ikke være noget, der gentages alt for tit.

- Vi vil forsøge at bruge pengene rigtigt klogt på at sikre, at vi netop får vendt udviklingen, så vi ikke behøver de her penge i fremtiden, siger Mette Bossen Linnet, kommunalbestyrelsesmedlem fra Venstre.

Socialdemokratiet ser gerne flere 'varme hænder', og så skal der et økonomisk fokus på de unge i kommunen, der har det sværest.

- Vi har en ret specifik problemstilling i Tønder med vores unge - i særdeleshed de udsatte unge, siger Harald Christensen, kommunalbestyrelsesmedlem fra Socialdemokratiet.