Tøndermarsken indvies med fest

Projektet har kostet 400 millioner kroner og været ni år undervejs - alt sammen for at gøre området mere attraktivt at besøge, bo og arbejde i.

Pengene er blevet brugt til at forskønne Højer, skabe en marsksti samt klimatilpasse Vidåslusen og Tønder midtby.

Spørger man i lokalområdet, er pengene da heller ikke blevet spildt.

- Vi har fået en rigtig smuk by. Der er kommet flere turister til, og de kan se hvor smukt området er. Der er mange, der har vidst det i forvejen, men nu bliver det virkelig bredt ud, så den her lille naturperle kan komme til sin ret, siger Anja Schøn.