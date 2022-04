Traditionen tro: 2500 påskeæg pryder have i Højer

Normalt plejer ægteparrets søskende og familier at hjælpe med at pynte op i haven, men det har corona sat en stopper for. Derfor har det taget lidt længere tid at pryde haven med de farvestrålende æg end normalt.

- Bente og jeg har pyntet op alene i år, og det har vi brugt en hel måned på, forklarer Egon Hagensen.