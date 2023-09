Trængsel på diget - kampen om vindmøllerne spidser til

På gæstelisten var blandt andre folketings- og kommunalpolitikere og tv-værten Sebastian Klein. Sidstnævnte deler holdning med Naturpark Vadehavets formand.

- Det er vores pyramider, som vi er ved at pille sten for sten af. Det går ikke, og det bliver simpelthen over mit lig. Jeg er meget stor modstander af det her forslag, siger tv-værten ved dagens møde.

Problemet er, at der skal findes et sted i Danmark, hvor vindmølleindustrien kan teste ekstremt store vindmøller, altså helt op i 450 meters højde. Det kræver et stort fladt stykke land, og der må man sige, at marsken jo udmærker sig.