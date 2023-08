Tre personer og to hunde fanget på sandbanker

De var fanget på to forskellige sandbanker og var noget kolde efter at have stået i vand, oplyser vagtchefen ved Syd- og Sønderjyllands Politi.



Alarmen gik lidt før klokken 20, fortæller politiet.

Først var der melding om to personer og en hund i fare på én sandbanke. Senere kom så oplysning om, at også en tredje person på en anden sandbanke befandt sig i en vanskelig situation.

Redningen blev forestået af redningsstationen på Rømø, oplyser Forsvarets Operationscenter. Det var ikke nødvendigt at rekvirere helikopter til opgaven.