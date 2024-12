Omstridt asylcenter forbliver åbent, selvom det skulle være lukket

Tidligere har Rigspolitiet også været ude og opfordre borgere til at anmelde fyrværkeri affyret uden for perioden.

- Det er klart, at borgere kan føle sig utrygge, når de hører et kanonslag gå i deres nabolag. Og så appellerer vi jo altid til, at de ringer ind til os og fortæller, hvad de ser, og hvad de hører, siger Politikommissær ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Morten Alslev.

Hvor det tidligere var lovligt at fyre fyrværkeri af allerede fra 27. december, skal de krudtglade i år vente til 31. december med at skyde nytåret ind, efter der er lavet nye regler.

For nogle kan det være svært at modstå fristelsen for at tage forskud på nytåret.

Hvordan prioriterer I sager om for tidlig affyring af nytårsfyrværkeri?

- Anmeldelser af den her karakter ryger ind og bliver prioriteret på lige vilkår med alle andre sager, hvor vi er nødt til at prioritere alvoren af sagen og hvor hastende den er. Så det kommer lidt an på, hvor meget andet der ligger, om vi håndterer den her og nu, eller om vi kommer til at vente, siger Morten Alslev.

Er det ikke nærmest umuligt at sigte nogen for at fyre fyrværkeri af uden for perioden?

- Jeg anerkender, at det er svært, men det er bestemt ikke umuligt. Når vi får denne type anmeldelser, kører vi jo typisk ud til stedet, og der kan vi både bruge vidneafhøringer og videoovervågning. Og hvis vi træffer nogle personer, så har vi mulighed for at visitere dem og se, om vi kan finde noget, siger politikommissæren.

Men har I ressourcer nok til at prioritere den her slags sager?

- Vi har jo de ressourcer, vi har, og derfor er vi altid nødt til at prioritere benhårdt. Der er selvfølgelig sager, der er personfarlige, og sager, hvor det er hastende, at vi kommer frem. Men sager af den karakter bliver ikke bare kasseret, siger Morten Alslev.