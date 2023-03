Trivslen er i fokus for Signe og hendes gymnasieklasse

Derudover var det vigtigt for eleverne med en god og ordentlig tone, at man respekterer hinanden, og at de husker på at gøre ting sammen som klasse – for eksempel at holde fester.

For klasselæreren Nick Porter er det også vigtigt, at der bliver sat fokus på emnet, og at eleverne arbejder aktivt med trivslen i hverdagen.

- Der er jo mange ting, man skal forholde sig til som gymnasieelev i dag lige fra arbejde, sociale medier til ens hverdag derhjemme. Der er mange ting, som man skal kunne håndtere udover skolen, så jeg kan godt forstå, hvis der er nogle, der ikke har det så godt, siger klasselæreren.