Trods Venstre-splid: Byråd står sammen bag budget

30 ud af 31 byrådsmedlemmer har netop skrevet under på Tønder Kommunes budget for 2022.

Det står i skarp kontrast til, at der har været kaotiske tilstande i Tønders byråd siden sidste år, hvor et snævert flertal i Venstre sidste år valgte at droppe Venstre-borgmesteren Henrik Frandsen som borgmesterkandidat.

Men det forhindrer dem tilsyneladende ikke i at arbejde seriøst sammen. Det er da også en glad borgmester, som har samlet det brede flertal bag budgettet.

- Borgerne bryder sig ikke om, når politikernes skændes. Derfor er jeg meget tilfreds med at have fået 30 ud af 31 til at bakke op om aftalen, fordi vi med samarbejdet signalerer ansvarlighed, og at vi kan finde løsninger, siger borgmester Henrik Frandsen.